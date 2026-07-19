Ufficiale Inao Oulaï è un nuovo giocatore della Fiorentina: il comunicato del club

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Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, il centrocampista ivoriano è stato annunciato dal club: ora l'inizio della sua avventura in maglia viola

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Christ Inao Oulaï. Dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di sabato 18 luglio e aver definito gli ultimi dettagli dell'operazione, il centrocampista ivoriano è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del club viola. Un rinforzo che va ad arricchire il centrocampo a disposizione di Fabio Grosso in vista della prossima stagione.

Oulaï rappresenta un altro tassello del mercato estivo della Fiorentina, tra le società più attive di questa sessione. Il club viola continua così a investire su profili giovani e di prospettiva, proseguendo il lavoro di rafforzamento della rosa dopo gli arrivi già messi a segno nelle scorse settimane. Di seguito la nota del club viola.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA - "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu. Oulai, nato a Yopougon (Costa D'Avorio) il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando 2 gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia. Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore della Costa D'Avorio ed è stato uno dei protagonisti con la sua Nazionale durante i Mondiali dove ha disputato da titolare tutte le partite"