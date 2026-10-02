Ultim'ora Rinnovi Inter, Carlos Augusto e Calhanoglu le priorità: il punto

I nerazzurri formalizzeranno presto una proposta ai due calciatori, al primo posto nelle 'priorità' per quanto riguarda il capitolo rinnovi.

Tra presente e futuro. L’Inter sta impostando le trattative di rinnovo con tutti i calciatori in scadenza al 30 giugno 2028. Secondo quanto raccolto da Pasquale Guarro di Sky Sport, I nerazzurri hanno stabilito un ordine temporale gerarchico: i primi due contratti che intendono rinnovare sono quelli di Carlos Augusto e Calhanoglu. Presto verrà formalizzata una proposta a entrambi i calciatori e si capirà la vera distanza tra le parti.

Per quanto riguarda il centrocampista turco, l’Inter ha intenzione di procedere con una proposta al ribasso, rispetto all’attuale compenso, con la possibilità di arrivare a percepire la stessa cifra attuale (6,5 mln) solo ed esclusivamente con l’inserimento di bonus. Un po’ diverso il discorso che riguarda Carlos Augusto, che può contare sul decreto crescita fino al 2029.