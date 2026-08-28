Inter, Chivu: “Lautaro è il nostro capitano, ha amore per i nostri colori”

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L’allenatore nerazzurro ha parlato della centralità dell’argentino e del mercato: “Abbiamo condotto un mercato lucido, cercando di alzare il livello”

Dopo le voci di mercato che lo hanno riguardato nelle ultime settimane, Lautaro Martinez resta al centro del progetto dell’Inter. Cristian Chivu ha ribadito la fiducia nell’attaccante argentino, sottolineandone il legame con i colori nerazzurri e la voglia di ripartire dopo la finale del Mondiale persa contro la Spagna.

L’argentino, infatti, ha scelto di tornare alla Pinetina in anticipo rispetto alle tempistiche previste. Chivu lo ha visto motivato e con la giusta ambizione in vista della nuova stagione, nella quale Lautaro sarà ancora una volta il riferimento dell’Inter.

LAUTARO CAPITANO - “Lautaro Martinez è il nostro capitano per l’amore che ha nei confronti dei nostri colori”. Queste le parole di Chivu a Sportmediaset, che ha poi parlato delle condizioni dell’argentino: “L’ho visto motivato e con l’ambizione giusta nonostante la finale Mondiale persa contro la Spagna. Ha cercato di essere di nuovo con noi il prima possibile, è tornato alla Pinetina in anticipo. Penso sia quasi pronto per una stagione importante”.

IL MERCATO - Gli arrivi di Stones, Spence e Curtis Jones hanno permesso all’Inter di aumentare ulteriormente le alternative a disposizione. Chivu ha spiegato la filosofia seguita dal club sul mercato: “Abbiamo condotto un mercato lucido cercando di portare qualità e di alzare il livello in una rosa già forte. Abbiamo l’obbligo di mantenere un livello alto”.

PIO ESPOSITO - Spazio anche a Pio Esposito, al quale Chivu non assegna un ruolo da titolare fisso, ma considera importante per la competitività dell’intero gruppo: “Non abbiamo titolari fissi, a noi interessa il livello di competitività della rosa. Pio è importante per come sa stare in gruppo, per come si allena e per quello che sa fare in campo”.