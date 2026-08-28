Torino, contatti per Belghali del Verona per cui manca ancora l'accordo con il Sassuolo
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Il difensore algerino classe 2002 del Verona è seguito dai neroverdi, ma al momento non ci sono accordi e il Torino potrebbe spuntarla
Frena la pista Rafik Belghali-Sassuolo. Il difensore algerino classe 2002 del Verona, seguito nelle scorse settimane dal club neroverde, non è infatti vicino al trasferimento in Emilia: al momento non ci sono accordi tra le parti.
Sul giocatore spinge adesso il Torino. La situazione resta quindi in evoluzione, con i granata che al momento hanno la possibilità di spuntarla.
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