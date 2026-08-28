Torino, contatti per Belghali del Verona per cui manca ancora l'accordo con il Sassuolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 10:53 Calciomercato di Gianluca Di Marzio di Fonti preferite

Il difensore algerino classe 2002 del Verona è seguito dai neroverdi, ma al momento non ci sono accordi e il Torino potrebbe spuntarla