Napoli, da Gabriel Jesus a Woltemade: il punto sull'attacco

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Il brasiliano dell'Arsenal resta il preferito di Allegri, ma gli azzurri valutano più profili: le mosse in entrata dipenderanno dal futuro di Noa Lang.

Il Napoli continua a lavorare per rinforare il reparto offensivo in questi ultimi giorni di mercato. Come raccontato in questi giorni, gli azzurri valutano diversi profili: Gabriel Jesus resta il preferito di Massimiliano Allegri, ma il Napoli ha avanzato anche per Marc Guiu - che sarebbe un investimento - e si è informato per un prestito di Nick Woltemade dal Newcastle.

La portata del colpo in attacco degli azzurri dipenderà soprattutto dalla formula della cessione di Noa Lang, in attesa di capire se sarà venduto a titolo definitivo o in prestito. Il Napoli punta lo sguardo anche al futuro di Rafa Leao, sospeso tra Aston Villa e Galatasaray (QUI LE ULTIME): gli azzurri sperano nella destinazione inglese per l'attaccante del Milan, perché in questo modo il Gala potrebbe poi virare proprio su Noa Lang.