Ultim'ora Il Napoli avanza per Marc Guiu

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Gli azzurri vogliono il giovane attaccante del Chelsea come ultimo colpo della sessione estiva di calciomercato. Contatti sempre vivi con i Blues.

Il Napoli vuole regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante dopo la partenza di Romelu Lukaku e nelle ultime ore sta avanzando per Marc Guiu, punta centrale spangnola del Chelsea. È lui il colpo finale per l'attacco di questa sessione estiva di calciomercato del Napoli, che sta mantenendo sempre vivi i contatti.

L'IDENTIKIT E I VANTAGGI - Guiu rappresenta un'opportunità di mercato perfetta per diverse ragioni. Il giocatore cerca maggiore spazio e minutaggio per mettersi in mostra con continuità, e il Napoli rappresenta una vetrina ideale. Inoltre, l'età gioca nettamente a favore degli azzurri: essendo un classe 2006, lo spagnolo verrebbe tesserato come "fuori lista" per quanto riguarda i regolamenti della Serie A, non andando così a occupare nessuno slot prezioso nella rosa dei giocatori da registrare per il campionato.