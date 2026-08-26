Ultim'ora Futuro Leao, l'Aston Villa rilancia: le ultime sul futuro del portoghese

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Rafa Leao sta per lasciare il Milan. Ore decisive per il futuro del portoghese, sul quale non c'è solo il Galatasaray ma resiste anche l'Aston Villa. I Villans, infatti, hanno rilanciato offrendo 42 milioni più 3 di bonus al Milan, che nelle scorse ore aveva raggiunto un'intesa di massima con il Gala per 45 milioni più bonus.

I turchi restano in vantaggio ma Leao chiede 12 milioni più 3 di bonus, altrimenti preferirà la Premier League come destinazione. Il club turco, ricordiamo, aveva offerto 10 milioni +2 di bonus al portoghese. L'Aston Villa, invece, è arrivato a offrire 7 milioni netti al giocatore.