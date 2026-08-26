Kessie-Juve, la cessione di David può sbloccare la trattativa

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La Juve pensa all'uscita di David per portare Franck Kessié a Torino

Come già raccontato (VEDI QUI), la Juventus continua a lavorare per Franck Kessié ma servono delle uscite: l'idea dei bianconeri è cedere David per una questione di costi. Se tecnicamente l'uscita di Miretti - in direzione Besiktas, come anticipato - potrebbe bastare per portare l'ivoriano a Torino, a livello economico di salari non basta, il tetto salariale deve rimanere questo (dato settlement agreement con la UEFA), serve quindi un’altra uscita visto che l’ingaggio di Kessie è più alto di quello di Miretti. L’uscita ideale sarebbe quella di David, che prendendo 7 milioni netti permetterebbe alla Juve di fare una doppia operazione: Kessié e Zirkzee.

Ricordiamo che tra i club che si sono inseriti nella corsa a Kessié, c'è anche la Roma. I giallorossi, infatti, sono l'ultimo club che in queste ore ha sondato il terreno e si è inserito fortemente. Confermiamo che i giallorossi ieri hanno incontrato l’agente di Kessie, è stato un lungo incontro serale in cui la Roma ha confermato l’interesse anche su input di Gian Piero Gasperini che spinge. Kessie ha però dato sempre priorità alla Juventus, anche Spalletti l’ha chiamato più volte perché lo vuole. I bianconeri hanno mantenuto i contatti anche oggi e nelle prossime ore insisteranno, ma a tutte e due le società manca qualcosa per andare a chiudere l’operazione.