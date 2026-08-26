Sassuolo, c'è l'accordo con Sebastiano Esposito: domani le visite

Sassuolo, c'è l'accordo con Sebastiano Esposito: domani le visiteTUTTOmercatoWEB.com
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Oggi alle 20:20Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
C'è l'accordo economico tra il club neroverde e Sebastiano Esposito. Domani l'ex Inter sosterrà le visite mediche con il Sassuolo.

Il Sassuolo ha trovato l'accordo economico con Sebastiano Esposito. Domani sosterrà le visite mediche col club neroverde, che alla fine vince la corsa per arrivare all'ex Inter. Una trattativa che vi abbiamo svelato nelle scorse ore sarà presto ufficiale. Ricordando la formula, si tratta di un'operazione basata su uno scambio di prestiti che vede coinvolto anche Riccardo Ciervo, destinato a trasferirsi al Cagliari.