Monza, fatta per Ngonge: atteso domani lo scambio dei documenti

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I biancorossi sono scatenati sul mercato: è fatta per l'arrivo di Ngonge

Il Monza alza l'asticella sul mercato e pesca dalle big della Serie A. I biancorossi hanno chiuso la trattativa che porta allo Stadio Brianteo Cyril Ngonge dal Napoli. Accordo verbale tra tutte le parti raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Atteso per domani, giovedì 27 agosto, lo scambio dei documenti.

Un nuovo rinforzo per Ivan Juric, chiamato a centrare la salvezza alla prima stagione dei brianzoli in Serie A dopo la retrocessione del 2025. I biancorossi sono tornati nella massima serie grazie alla vittoria nella finale dei playoff di Serie B e stanno lavorando per costruire una squadra solida e combattiva.