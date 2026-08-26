Torino, trattativa avanzata con l'Olympiacos per la cessione di Marcus Pedersen

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Le ultime in casa granata

Il Torino continua il lavoro sul mercato anche sul fronte delle uscite: trattativa avanzata con l'Olympiacos per la cessione di Marcus Pedersen. Operazione da 8 milioni di euro più bonus.

Il norvesege in questa stagione, appena iniziata, ha già collezionato due presenze: prima in Coppa Italia contro la Carrarese e poi nella prima giornata di Serie A nella sfida casalinga contro il Milan. Nella scorsa stagione invece il classe 2000 vanta 32 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia granata.