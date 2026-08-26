Ultim'ora Accordo Milan-Galatasaray per Leão: operazione da 45 milioni più bonus

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Le ultime novità sul futuro dell'attaccante portoghese del Milan. C'è l'accordo col Gala per la cessione a 45 milioni più bonus.

Accordo trovato tra Milan e Galatasaray per Leao. Come raccontato nelle scorse ore (LA NOTIZIA), il club turco ha accelerato per l'attaccante portoghese, incontrando a Milano la dirigenza rossonera per raggiungere l'intesa. Operazione da 45 milioni più bonus, restano da sistemare gli ultimi dettagli quando e se il giocatore accetterà la destinazione.

Il Gala ha offerto 10 milioni più di 2 di bonus (facilmente raggiungibili) al portoghese e nelle prossime ore attende una risposta dall'attaccante rossonero per formalizzare l'accordo. Di seguito le immagini dell'uscita da Casa Milan dell'intermediario del Gala, George Gardi, dopo l'incontro con i rossoneri.

LE ULTIME ORE DI LEAO - Intanto, come raccontato in mattinata, dopo 12 giorni si è rivisto il portoghese a Milanello. Leao è tornato ad allenarsi in gruppo, anche se non è cambiata la situazione legata al suo futuro. Dopo 7 anni, il portoghese non è mai stato così vicino a lasciare il Milan e la Serie A, destinazione Turchia.