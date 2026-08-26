Il Milan tiene viva la pista Alvyn Sanches: contatti anche nella giornata di oggi

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Le ultime in casa rossonera

Il Milan tiene vivi i contatti con Alvyn Sanches, in attesa di decidere se fare una prima offerta. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore (VEDI QUI), il classe 2003 è nella lista dei rossoneri per il ruolo di trequartista. Anche oggi, mercoledì 26 agosto, il club ha avuto contatti per monitorare la situazione.

Dopo l'accordo trovato con il Galatasaray per Leao (QUI LA NOTIZIA), il club quindi pensa a intervenire sulla trequarti. Sanches è considerato uno dei migliori giovani talenti svizzeri in circolazione e l'area scouting rossonera lo apprezza molto.