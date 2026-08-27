Fiorentina, c'è l'offerta per Zirkzee: si attende la risposta dello United

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Il club viola ha presentato la prima offerta ufficiale ai Red Devils per acquistare l'attaccante olandese: il punto sul suo futuro

La Fiorentina avanza per Joshua Zirkzee. Il club viola ha presentato la prima offerta ufficiale al Manchester United per riportare l'attaccante olandese in Italia. Non è ancora arriva la risposta degli inglesi.

La Fiorentina ha già ricevuto l'ok dal giocatore per il trasferimento (LEGGI QUI), con le società che sono al lavoro per trovare l'intesa sulle cifre del prestito e del diritto di riscatto.