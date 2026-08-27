Zirkzee apre alla Fiorentina: si tratta con il Manchester United per le cifre su prestito e diritto di riscatto

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L'attaccante olandese ha aperto al club viola. Le società stanno lavorando per trovare l'intesa definitiva su cifre del prestito e del diritto di riscatto

Joshua Zirkzee ha aperto alla Fiorentina. L'attaccante olandese ha dato il suo sì ai viola in queste ore - in attesa di capire se sarà definitvo, vista la concorrenza - e si attendono novità dalla trattativa tra il club toscano e il Manchester United. Le società sono al lavoro per trovare l'intesa sulle cifre del prestito e del diritto di riscatto (LEGGI L'ANTICIPAZIONE).

Zirkzee ha lasciato la Serie A nel 2024 dopo la storica stagione con il Bologna. L'olandese è stato il faro dell'attacco rossoblù nell'anno della qualificazione alla Champions League, con 11 gol e 5 assist in 34 gare. L'avventura a Manchester non è stata, finora, entusiasmante. Con i Red Devils ha totalizzato 75 presenze, arricchite da 9 gol e 4 assist. Il ritorno in Serie A può coincidere con la rinascita del classe 2001, che al Dall'Ara si è affermato come uno dei giocatori più promettenti del calcio europeo.