Como-Kean, la trattativa è ai dettagli finali: si lavora sui bonus

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I biancoblù sono al lavoro con la Fiorentina per definire i dettagli sui bonus. Kean non ha ancora ricevuto il via libera per viaggiare in direzione Como

La trattativa che porterà Kean dalla Fiorentina al Como è ai dettagli finali. I biancoblù sono al lavoro per definire i bonus, con il giocatore che è ancora a Firenze. L'attaccante aspetta il via libera dei viola per viaggiare in direzione Como.

Intanto, la Fiorentina è al lavoro per trovare il giusto sostituto di Kean. Come vi abbiamo raccontato, in queste ore Joshua Zirkzee ha aperto ai viola (LEGGI LA NEWS). Si attende di capire se il sì al club toscano sia definitivo, vista la fitta concorrenza per l'ex Bologna. I viola sono al lavoro con il Manchester United per definire le cifre del prestito e del diritto di riscatto.