Juventus, terminato l'incontro con l'entourage di Kessie: le novità

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I bianconeri hanno avanzato una proposta per chiudere subito con l'ivoriano. Le parti si aggiorneranno in serata

La Juventus spinge per Franck Kessie. I bianconeri hanno terminato l'incontro con l'entourage, durante il quale hanno avanzato una proposta per chiudere subito per l'arrivo dell'ivoriano. La Juve, infatti, lavora per assicurarsi il centrocampista senza dover aspettare un'altra cessione. Come vi abbiamo raccontato, il giocatore che potrebbe lasciare la rosa di Spalletti è Jonathan David (LEGGI LA NEWS).

Negli scorsi giorni vi abbiamo anticipato l'incursione della Roma per Kessie (IL PUNTO). I giallorossi si sono inseriti con forza per il centrocampista, svincolato dopo l'esperienza con l'Al-Ahli. Il classe 1996 potrebbe ritornare in Italia a distanza di 5 anni dall'ultima presenza in Serie A. Nel 2022, Kessie ha lasciato il Milan per firmare con il Barcellona. Dopo una stagione in Spagna, l'ivoriano ha detto sì alla proposta saudita.