Il Bologna su Gudmundsson: il suo arrivo può aprire alla cessione di Rowe all'Atalanta

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I rossoblù hanno sondato il profilo dell'islandese, il cui arrivo può sbloccare la trattativa per Rowe all'Atalanta

Il Bologna è interessato ad Albert Gudmundsson. I rossoblù sondano il profilo del trequartista della Fiorentina come post Rowe. L'arrivo dell'islandese, infatti, sbloccherebbe la trattativa tra il Bologna e l'Atalanta per il calciatore inglese (LEGGI LA NEWS).

La titolarità di Gudmundsson a Firenze non è certa. Il calciomercato estivo ha portato abbondanza di calciatori offensivi, tra cui Franco Mastantuono, che potrebbe scavalcare l'islandese nelle gerarchie. Come vi abbiamo raccontato, il Bologna ha ricevuto un'importante offerta per Rowe dall'Atalanta. I nerazzurri hanno messo sul tavolo una proposta da 35 milioni più bonus, rispedita al mittente dagli emiliani. Il Bologna valuterà la cessione dell'inglese solo davanti a un'offerta alta e non prima di aver trovato il giusto sostituto.