Juventus-Kessie, non c'è ancora l'intesa: si continua a trattare

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Le parti proseguono la negoziazione, dopo che non è ancora stata raggiunta l'intesa con il centrocampista ivoriano.

La Juventus continua a trattare per Franck Kessie. Come vi abbiamo raccontato, ieri c'è stato un incontro tra Massara, Carnevali e l'agente del centrocampista (QUI LE ULTIME), che però non ha ancora accettato la proposta del club bianconero.

Come raccontato, la Juve vuole chiudere subito per Kessie senza dover aspettare un'ulteriore cessione, ma al momento manca ancora l'intesa tra le parti, che continueranno perciò a trattare nelle prossime ore dopo gli ultimi contatti della giornata di ieri, 27 agosto.