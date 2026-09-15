Inter, due giornate di squalifica e ammenda per Kolarov

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Giudice sportivo: due giornate a Kolarov e ammenda per "critica irrispettosa e espressione irriguardosa" nei confronti dell'arbitro

Come di consueto la Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito al turno di campionato appena concluso. Spicca la squalifica di due giornate comminata al vice allenatore dell'Inter Aleksandar Kolarov, arrivata dopo la partita di ieri, lunedì 14 settembre tra Inter e Udinese, durante la quale era stato allontanato dal direttore di gara. A ciò si aggiunge anche un' ammenda pari a €5.000,00. Brutte notizie quindi per i nerazzurri, che non avranno in panchina il vice di Chivu né per il big match contro la Roma e né per la partita contro il Parma.

LA NOTA UFFICIALE - Di seguito la motivazione dell'espulsione e della conseguente squalifica: "SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara".