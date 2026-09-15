Torino, lesione agli adduttori per Che Adams: salterà il Bologna

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L’attaccante scozzese, costretto a saltare la sfida contro la Roma, si è sottoposto agli esami strumentali: rientro previsto dopo la sosta

Che Adams ha svolto gli esami strumentali dopo l’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo contro la Roma. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra.

L’attaccante del Torino sarà quindi costretto a saltare anche la prossima sfida contro il Bologna.

IL COMUNICATO DEL TORINO - “Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Che Adams hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.