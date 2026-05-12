Inter, Marotta: "Siamo arrivati in finale con merito e vogliamo portarcela a casa"

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Le parole di Giuseppe Marotta a poche ore dalla finale di Coppa Italia con la Lazio che potrebbe vedere l'Inter centrare il doblete stagionale dopo la vittoria dello Scudetto

"Sicuramente la Coppa Italia è una competizione romantica e affascinante a cui teniamo molto perché abbiamo un palmares ricco di vittorie in questa competizione. Siamo arrivati in finale con merito e vogliamo portarcela a casa. Il fatto di essere andati da Mattarella non fa altro che dare uno stimolo in più in un contesto che sarà bellissimo con lo stadio sold out e con una squadra di tutto rispetto e molto blasonata", ha spiegato Giuseppe Marotta intervenuto a poche ore dalla finale di Coppa Italia.

Dopo la vittoria dello Scudetto potrebbe quindi arrivare il doblete per l'Inter per incorniciare una stagione vittoriosa. "I valori più importanti che hanno contraddistinto il nostro cammino sono due: umiltà e coraggio. Umiltà va di pari passo con la cultura del lavoro e il senso di appartenenza. Il coraggio di aver fatto una scelta che non aveva tanto consenso ma che era comunque stata valutata, ovvero affidare la squadra a un allenatore emergente, Chivu, che ha il merito di averla portata alla finale di Coppa Italia", ha aggiunto soffermandosi anche sull'importanza dell'allenatore nerazzurro, uno dei veri protagonisti di questa stagione.

SULLA SITUAZIONE PER IL DERBY DI ROMA - Nelle ultime ore la questione del cambiamento dell'orario e della data del Derby della Capitale sta smuovendo il calcio italiano. Proprio su questo tema Marotta ha commentato: "È un fatto particolare, era da anni che non si arrivava a far sì che le due giornate diventassero fondamentali. Questo è il bello del calcio e dello sport. È altrettanto strano che si arrivi a giocare il Derby di Roma alla penultima giornata e in concomitanza con un evento sportivo che avviene a centinaia di metri dall’Olimpico. È un problema molto delicato per l’ordine pubblico. Spero si possa risolvere".

SUL CALCIO ITALIANO - Non manca anche un passaggio sulla crisi del calcio italiano, facendo riferimento anche alle parole di Malagò che presenterà nelle prossime ore la candidatura in FIGC. "Più che di cambiamento, iniziamo a dire che i grandi problemi che ha avuto il calcio nazionale sono stati di carattere sportivo. Non c'è stato un default in termini economico o finanziario. Ed è questo l'aspetto su cui bisogna concentrarsi in futuro. Bisogna affidare queste responsabilità a persone che abbiano competenza ed esperienza oltre che garantire poi alla base strutture e maestri adeguati per svolgere il gioco. Bisogna lavorare in quest'ottica".