Roma-Lazio di lunedì sera, Lotito: "Scelta oculata e responsabile"

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Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito alla vigilia dalla finale di Coppa Italia tra la sua Lazio e l'Inter

Anche Claudio Lotito si esprime sulla decisione del cambiamento di orario e data del Derby della Capitale: "Un derby contemporaneamente alla finale del tennis è sicuramente un rischio maggiore. Sia in termini di presenza del pubblico, sia in termini di qualche persona scriteriata che volesse fare un gesto inconsulto e quindi ha un palcoscenico che potrebbe allettarlo ancora di più", ha esordito a Sport Mediaset alla vigilia dell'importante finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Una scelta che ha fatto molto discutere nelle ultime ore a causa anche del possibile slittamento di altri match. Ma il presidente biancoceleste spiega: "Se il prefetto ha scelto così l'ha fatto a ragion veduta, conosce benissimo Roma. Immaginate se venisse fatto un gesto inconsulto in quel momento cosa succederebbe. Come oggi, domani, ci sono 150 paesi collegati. Penso sia stata una scelta oculata e responsabile".

SUI TIFOSI - Nel frattempo la Lazio deve pensare alla finale di Coppa Italia, un punto importante per questa stagione. E soprattutto al ritorno dei tifosi all'Olimpico. "Loro rappresentano il dodicesimo uomo in campo e non è una frase convenzionale. È una realtà, ti danno una spinta in più e una motivazione in più. Chi gioca, sa che ci sono tante persone che spingono e hanno la voglia di identificarsi nelle loro gesta, devono dare il massimo e il 300% delle loro potenzialità per accontentare ed esaudire i sogni dei tifosi", ha aggiunto il presidente Lotito.