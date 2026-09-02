Inter, Pio Esposito è il primo in Italia a firmare con il nuovo decreto contratti

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Il classe 2005 ha rinnovato fino al 2032: è il primo accordo di questo tipo dopo la norma che ha esteso da cinque a otto anni la durata massima dei contratti nel calcio

Francesco Pio Esposito fa la storia dell’Inter e, soprattutto, del calcio italiano. Il giovane attaccante ha firmato il rinnovo con il club nerazzurro fino al 2032 (LEGGI QUI), diventando il primo calciatore a sottoscrivere un contratto di questa durata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 96 del giugno 2025.

L’accordo prevede un ingaggio da 2,7 milioni di euro a stagione più bonus facilmente raggiungibili, che potranno portare il totale oltre quota 3 milioni.

IL PRIMO CON IL NUOVO DECRETO - La novità è resa possibile dalla norma che ha portato da cinque a otto stagioni calcistiche la durata massima dei vincoli tra società e calciatori. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, prima di procedere l’Inter ha verificato con i propri legali la possibilità di applicare la nuova disposizione e, ricevute le necessarie rassicurazioni, ha proposto allo staff di Esposito un accordo destinato a diventare un precedente nel calcio italiano.

UN ACCORDO DESTINATO A FARE SCUOLA - Il rinnovo del classe 2005 rappresenta quindi un vero e proprio caso pilota. La nuova normativa nasce con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità ai club e permettere alle società di tutelare più a lungo i giovani talenti. Esposito è così il primo protagonista di questa nuova era dei contratti extralarge: un accordo fino al 2032 che potrebbe aprire la strada a operazioni simili nei prossimi anni.