Juve, senti Boga: "Ho ritrovato il piacere di giocare. Spalletti? Ho sentito la sua fiducia"

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Le dichiarazioni di Boga sul suo periodo alla Juventus e non solo. "Spalletti? Ottimo allenatore che sa come usare i suo i giocatori"

"Quando un club come la Juve ti chiama, non ci pensi molto". Parola di Jeremie Boga, arrivato in prestito dal Nizza nel mercato di gennaio e da subito incisivo per la squadra di Spalletti. L'ex Sassuolo e Atalanta ha rilasciato un'intervisa all'emittente ivoriana "NCI Sport", in cui ha parlato dei suoi mesi a Torino e del suo futuro, ma non solo.

L'attaccante ha continuato: "È un grande club, un club storico che ha vinto molti titoli, che ha avuto grandi giocatori, che ha ancora grandi giocatori, che ha un allenatore top. Per me è stata una decisione molto facile. Appena metti piede qui, senti davvero di essere in un grande club". 15 partite, 4 gol e 1 assist, impatto molto positivo che però non è bastato per centrare la qualificazione alla prossima Champions League".

IL PIACERE DI GIOCARE - Il ritorno in Italia per il classe 1997 è stato positivo sotto vari aspetti. "È vero che avevo attraversato un periodo un po' complicato, ma qui tutti mi hanno accolto molto bene, staff, giocatori e anche i tifosi. Penso che questo si sia riflesso anche sulle mie prestazioni. Alla Juve ho ritrovato il piacere di giocare ma penso di essere migliorato anche come continuità durante le partite".

SPALLETTI - Di sicuro, Boga ha trovato un estimatore in Luciano Spalletti, che più volte lo ha utilizzato anche facendolo svariare in tutte le posizioni dell'attacco, schierandolo anche come falso nueve. "È un ottimo allenatore, con molta esperienza, che sa come usare i suoi giocatori, come parlarci - ha rivelato parlando del proprio allenatore - Ho sentito la sua fiducia, che gli piaceva il mio stile di gioco, il mio modo di fare, È una persona top. Quando sono arrivato, mi ha detto: "Come mai non segni 10 gol a stagione? Con le qualità che hai, devi fare di più".

Sempre su Spalletti, quindi , Boga ha concluso: "Ha fatto clic nella mia testa, mi sono detto: se un allenatore così, una persona così mi dice questo, vuol dire che ho le qualità e che sta a me lavorare per diventare più costante durante tutta una stagione".