Verso Juventus-Rennes, giorno di riposo per i bianconeri

La squadra di Spalletti non è scesa in campo alla Continassa oggi, martedì 20 ottobre, e tornerà ad allenarsi alla vigilia del match di Europa League.

Ore delicate in casa Juventus. I bianconeri vogliono riscattarsi al più presto dopo lo 0-3 subito in casa contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, e si preparano ad affrontare il Rennes in Europa League.

Come riportato da Sky Sport, la squadra di Spalletti non si allena oggi, 20 ottobre, in vista dell'impegno europeo: la Juve avrà infatti a disposizione un giorno di riposo e scenderà nuovamente in campo domani, 21 ottobre, alla vigilia della sfida contro il club francese. L'obiettivo è centrare il terzo successo consecutivo in Europa League, dove i bianconeri si trovano a punteggio pieno grazie alle vittorie contro NEC e Celta Vigo.