Kessié sul proprio futuro: "Juventus? Ora penso al Mondiale, poi si vedrà"

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Le parole del centrocampista ivoriano in zona mista, tra presente in Nazionale e futuro di mercato: "Ora penso solo al Mondiale, poi si vedrà"

"Juventus? In questo momento penso solo al Mondiale, poi si vedrà", sono queste le parole di Franck Kessié in zona mista, riportate da La Gazzetta dello Sport, dopo la storica qualificazione agli ottavi di finale della Costa d’Avorio. Il centrocampista ivoriano, oltre a glissare sul proprio futuro, ha comunque aperto a uno scenario di mercato che lo riguarda da vicino, parlando anche del proprio momento di forma e dell’interesse ricevuto: "Si parla di me ed è normale. Sono in un buon momento, sto bene fisicamente. Da svincolato, e con questa condizione, è chiaro che possa essere considerato un gran bel colpo. E poi è normale che ci siano tante chiamate, fa parte del gioco. Per altri cinque giorni sono ancora un giocatore dell’Al-Ahli di Ghedda, poi si vedrà".

Nel corso dell’intervista, Kessié ha poi voluto soffermarsi sul valore complessivo del calcio africano in questa competizione, sottolineando la crescita delle varie Nazionali presenti al Mondiale: "Non so se questo sarà il Mondiale dell’Africa, ma siamo qui con diverse squadre e molte stanno facendo bene o molto bene".

LE PAROLE DI FRANCK KESSIÉ - Il centrocampista ha aggiunto come, all’interno del gruppo, ci sia grande attenzione anche per le altre selezioni del continente: "Quando possiamo ci mettiamo davanti alla tv per tifare le altre nazionali africane. Non si tratta di dimostrare qualcosa, ma di mostrare le qualità del nostro calcio e continuare a sognare senza limiti".

Infine, uno sguardo alla mentalità della Costa d’Avorio e al percorso nel torneo: "Non importa chi affrontiamo, che sia Norvegia o Francia. Abbiamo già fatto la storia, ma vogliamo continuare a scriverla", un messaggio che conferma ambizione e consapevolezza della Nazionale ivoriana dopo il traguardo raggiunto.