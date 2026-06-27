Muriqi torna sull'esperienza alla Lazio: "Lì ero completamente da solo, non è stato semplice"

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L’ex attaccante della Lazio, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, racconta il suo arrivo in Serie A e le difficoltà vissute tra campo e ambientamento

L’ex attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, oggi al Fenerbahçe, è tornato a parlare della sua esperienza in Serie A, soffermandosi in particolare sul periodo vissuto in biancoceleste. In un’intervista ai canali ufficiali del club turco, il centravanti ha ripercorso le difficoltà incontrate al suo arrivo in Italia, tra adattamento e contesto completamente nuovo.

Muriqi ha sottolineato quanto il trasferimento alla squadra biancoceleste abbia rappresentato un punto di svolta, ma anche una sfida complessa: “Posso dire con certezza di aver acquisito molta esperienza. Il mio trasferimento alla Lazio è avvenuto al Topuk Yaylası, ero partito da lì e poi sono tornato. Era il mio primo allenamento in un contesto così diverso”.

LE DICHIARAZIONI DI VERDAT MURIQI - L’attaccante ha poi ricordato il peso dell’ambiente e della competizione interna, citando anche la presenza di Ciro Immobile: “Alla Lazio davanti a me c’era Ciro Immobile, il capocannoniere dell’epoca. Abbiamo faticato parecchio. Quando arrivi, ti chiedono se hai esigenze o richieste, ma in realtà sei da solo: o ti adatti o vivi quello che ho vissuto io”.

Infine, Muriqi ha evidenziato le difficoltà legate all’adattamento culturale e linguistico, soprattutto per un giocatore proveniente dalla Turchia: “Venivo da un altro mondo, con differenze di lingua, cultura e religione. Non è stato facile, ma fa parte del percorso”. Un’esperienza complicata, che oggi l’attaccante legge come un passaggio importante della sua crescita professionale.