Lazio, Gattuso: "Sappiamo che ci manca qualcosina, speriamo di completare la rosa"

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Le parole di Gennaro Gattuso, ai canali del club, dopo la vittoria in amichevole della sua Lazio contro la Flaminia Civita Castellana

"Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, chapeau alla volontà di questi ragazzi. Ci manca qualcosina e lo sappiamo, speriamo di riuscire a completare la rosa", esordisce così Gennaro Gattuso, ai canali ufficiali del club, dopo la vittoria della sua Lazio per 6-0 contro la Flaminia Civita Castellana.

L'allenatore biancoceleste ha anche mostrato la sua gioia per le reti realizzate. "I gol non devono arrivare dagli attaccanti. Penso che, per come vogliamo giocare, anche gli esterni devono avere le possibilità. È importante creare occasioni e sfruttarle, la cosa che mi interessa di più è tenere bene il campo e giocare con coraggio".

LE PAROLE DI GATTUSO - Dopo le prime uscite Gattuso si è soffermato anche sulle condizioni della squadra: "Abbiamo solo piccoli problemi, tranne Tavares a cui fa male un po' il ginocchio. A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, sono solo piccole contratture. Stiamo gestendo e sono contento".