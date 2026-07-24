Leão: "Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza"

vedi letture

Le parole dell'attaccante del Milan Rafael Leão sul proprio futuro in rossonero al podcast Podpah

"Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza". Queste le parole di Rafael Leão, ospite del podcast Podpah, sul futuro della propria carriera: "Non so se succederà, devo presentarmi lì il 29 e, finché sarò lì, darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto".

Leão ha inoltre aggiunto: "Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e, se succederà, studierò le opzioni; ma resto un giocatore del Milan". Come raccontato nelle scorse settimane, l'incontro tra le parti sarebbe arrivato dopo la fine del Mondiale, a cui il numero 10 rossonero ha partecipato con il suo Portogallo.