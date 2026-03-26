Lukaku resta in Belgio: Napoli irritato con il giocatore

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Romelu Lukaku ha fatto sapere al Napoli di voler rimanere in Belgio per la preparazione contro la volontà del club azzurro

Situazione da monitorare in casa Napoli per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, non ha fatto rientro in Italia e si trova attualmente in Belgio, una scelta che non è in linea con le indicazioni del club. L'ex giocatore dell'Inter ha fatto sapere di voler svolgere la preparazione nel suo paese durante questa sosta nazionali.

Al momento non emergono particolari allarmismi, ma la vicenda rappresenta comunque un elemento di attenzione per lo staff tecnico e la dirigenza, soprattutto in vista della ripresa degli allenamenti. Conte e il suo staff avrebbero preferito averlo per ottimizzare la preparazione a Castel Volturno.

Il Napoli si aspettava il ritorno del giocatore nei tempi stabiliti, motivo per cui la sua permanenza all’estero ha portato irritazione all'interno degli azzurri. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, Lukaku non dovrebbe far ritorno in Italia prima dell'inizio della prossima settimana. L'attaccante, a differenza di De Bruyne, aveva preferito la terapia conservativa rispetto all'operazione.

LA STAGIONE DI LUKAKU - Dopo l'infortunio muscolare rimediato nella preparazione alla stagione 2025-26, Lukaku è tornato al gol nella partita contro il Verona. Per l'attaccante belga 5 presenze in questa annata, in attesa di ritornare a pieno regime. Dopo il 2024-25 da 14 gol e 10 assist in 36 presenze, il Napoli cerca di ritrovare il suo attaccante dopo un periodo complicato.