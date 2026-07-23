Napoli, Manna: "Lukaku? Faremo le nostre valutazioni. Non ho gradito le dichiarazioni di De Bruyne"

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Le dichiarazioni di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Dimaro

Direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, Giovanni Manna ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla rosa e sulle operazioni da ultimare in questa finestra di calciomercato: "L'infortunio di Buongiorno ci ha colto di sorpresa. Beukema dovremmo riaverlo in gruppo verso la fine del ritiro a Castel di Sangro. Stiamo facendo delle valutazioni sulla difesa, ma non abbiamo fretta. Gila? Noi monitoriamo sempre le varie opportunità di mercato".

Successivamente, ha parlato del rapporto con Allegri: "Confronto quotidiano. Lui è motivato, arriva da una stagione dove per la prima volta non ha centrato l'obiettivo. Noi possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Per quanto riguarda la gestione, ogni allenatore ha una metodologia diversa. Aspettiamo il rientro dei nazionali e poi faremo le valutazioni corrette"

MERCATO - "Dobbiamo fare delle scelte sul mercato, che in Italia è fermo eccetto la Fiorentina" ha dichiarato il ds del Napoli. "Dobbiamo prendere dei giocatori che possono portare un valore aggiunto alla squadra. Anguissa? Ha un contratto in essere, non vedo la necessità di andare a negoziare. Non è in uscita. Nella prima parte di stagione è stato determinante. Lukaku è in vacanza. Reduce da un buon Mondiale, quando arriverà faremo delle valutazioni. Milinkovic-Meret? L'allenatore sceglie la gerarchia.

Successivamente, Manna ha parlato della situazione di De Bruyne: "Non deve prendere nessuna decisione. Finché non si è fatto male l'anno scorso è stato utile alla causa. Adesso è un calciatore del Napoli. Non ha ancora parlato con Allegri, lo aspettiamo in ritiro. Per noi è stato un investimento importante. Personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, comunque non deve scegliere niente, deve tornare e mettersi a disposizione".

ZEBALLOS - "Zeballos mi piace, come tanti altri che abbiamo trattato negli ultimi mesi" ha dichiarato Manna. "Ci interessa, se ci saranno le condizioni porteremo a termine l'operazione". Come vi abbiamo raccontato, il Napoli mantiene vivi i contatti con il Boca per arrivare all'intesa definitiva tra club.

Di Lorenzo sarà il terzino titolare sulla corsia di destra, ma il suo sostituto è ancora da decidere: "Quello del vice Di Lorenzo è un tormentone. Favasuli è un calciatore che ci piace. Penso che se decideremo di cercare un'alternativa, lo faremo verso la fine del mercato. Attualmente Di Lorenzo è uno dei migliroi giocatori in Italia, ed è anche affidabile a livello di condizione fisica".

Infine, Manna ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca: "Lorenzo ha tanti pregi, ma anche degli aspetti che deve assolutamente migliorare, ma lo step spetta a lui. Noi forse lo abbiamo pagato qualcosina in più, ma era il vice di Kean in Nazionale. Siamo pronti ad accompagnarlo. Ieri con l’Arezzo non ha fatto male, poi si è infortunato. Lo aspettiamo: deve dimostrare di essere un giocatore da Napoli".