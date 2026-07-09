Napoli, nuovi contatti per Zeballos: ora si cerca l'intesa con il Boca
TUTTOmercatoWEB.com
Nuovi contatti degli azzurri per Exequiel Zeballos
Nuovi contatti nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio, del Napoli per Exequiel Zeballos. Gli agenti del giocatore hanno incontrato Manna per definire gli ultimi dettagli contrattuali e bloccarlo sempre di più. Ora si cercherà quindi l'intesa con il Boca.
Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l'esterno classe 2002 è finito fuori rosa con il Boca Juniors dopo la scelta di non rinnovare il contratto con il club argentino, in scadenza a dicembre.
Pubblicità
Calciomercato