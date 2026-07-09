Milan, Gila è arrivato in città: "Molto felice di essere qua" | FOTO e VIDEO

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Mario Gila è arrivato a Milano: in programma domani le visite mediche

Mario Gila è arrivato Milano: il classe 2000 è atterrato da poco all'aeroporto di Linate. Successivamente è arrivato all'hotel Melià, dove c'erano diversi tifosi ad aspettarlo e ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qua". Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, il difensore era atteso in città in serata. Nella giornata di domani, venerdì 10 luglio, sosterrà poi le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Milan.

Ricordiamo che i rossoneri hanno rimodulato l'offerta alzando la parte fissa a circa 27/28 milioni in un'operazione complessiva da 30 milioni, compresi i bonus facilmente raggiungibili. 15 milioni di euro andranno poi nelle casse del Real Madrid che, come raccontato, detiene il 50% sulla rivendita.