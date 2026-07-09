Parma, forte pressing per Jacopo Fazzini
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Il club gialloblù accelera per il classe 2003, tra i principali obiettivi per rinforzare il centrocampo
Il Parma continua a muoversi sul mercato ed è in forte pressing per Jacopo Fazzini. Il centrocampista italiano classe 2003 è uno dei profili individuati per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.
Arrivato alla Fiorentina nell'ultima finestra estiva di mercato, Fazzini potrebbe così cambiare nuovamente maglia dopo appena una stagione.
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