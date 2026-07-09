Parma, forte pressing per Jacopo Fazzini

Parma, forte pressing per Jacopo FazziniTUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 22:04Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
Il club gialloblù accelera per il classe 2003, tra i principali obiettivi per rinforzare il centrocampo

Il Parma continua a muoversi sul mercato ed è in forte pressing per Jacopo Fazzini. Il centrocampista italiano classe 2003 è uno dei profili individuati per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Arrivato alla Fiorentina nell'ultima finestra estiva di mercato, Fazzini potrebbe così cambiare nuovamente maglia dopo appena una stagione. 