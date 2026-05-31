Milan, a Calvelli le deleghe di Furlani: l'obiettivo è la continuità operativa

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Il Milan vuole garantire operatività ed efficacia al club: passano a Massimo Calvelli le deleghe che prima erano di Giorgio Furlani

Dopo aver annunciato la rivoluzione al termine del campionato, separandosi da Furlani, Tare, Moncada e Allegri, ora il Milan si prepara per affrontare un'imminente fase di transizione. Per questo, nei giorni scorsi, si è riunito il CdA rossonero con un messaggio preciso: il club ha già messo a punto la propria macchina organizzativa in vista di questa fase.

Fase in cui sarà centrale la figura di Massimo Calvelli, che al momento ha di fatto ereditato le deleghe che prima erano dell'a.d. Giorgio Furlani. L'obiettivo è quello di garatire continuità operativa ed efficacia decisionale. Resta importante sottolineare come l'ex ceo dell'Atp non prenderà in carico tutte le deleghe, bensì solo alcune che si aggiungeranno a quelle nelle mani del presidente Scaroni e che garantiscono un'operatività solida.

LA SITUAZIONE - Al momento, quindi, le deleghe di Furlani sono state ereditate da Massimo Calvelli, giò parte del CdA rossonero negli ultimi mesi. Queste si aggiungono a quelle già in possesso del presidente Paolo Scaroni col quale opererà per garantire proprio questa continuità e operatività. Con questa scelta, il Consiglio ha preso atto di un assetto già a regime, capace di assicurare piena operatività e rapidità d'azione su tutti i principali dossier del club.