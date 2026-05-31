Leao annuncia l'addio al Milan: "Sono pronto per una nuova sfida"

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Rafael Leao ha annunciato di voler lasciare il Milan: in un'intervista a Sport ha dichiarato di sentirsi pronto per provare un'esperienza nuova

"Voglio giocare in un altro campionato", ha ammesso Rafael Leao a Sport, testata giornalistica portoghese. Il numero 10 del Milan ha quindi annunciato di voler lasciare il club dove è arrivato nel 2019: "Ho dato il mio meglio, il club mi ha dato tutto e sono orgoglioso di aver fatto la storia qua, è stato bello".

Dopo 7 anni, in cui ha vinto uno Scudetto con premio di MVP del campionato, Rafael Leao è così pronto a lasciare non solo i rossoneri, ma anche l'Italia: "Mi sento pronto per una nuova squadra, un nuovo campionato e una nuova sfida". In attesa degli sviluppi sul club, al momento senza ad, ds e allenatore, l'attaccante portoghese è uscito allo scoperto.

I 7 ANNI DI LEAO AL MILAN - Arrivato nel 2019, dopo due anni di crescita Rafael Leao è definitivamente esploso nel 2021/22, l'anno dello Scudetto del Milan in cui ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie A. Dopodiché ha alternato partite esaltanti a prove incolore, fino all'ultima stagione dove, complici i problemi fisici e il cambio di ruolo, Leao non è riuscito mai realmente a incidere.