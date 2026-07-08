Milan, Cardinale: "Vogliamo riportare il club al suo glorioso passato"

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Le parole di Gerry Cardinale prima della conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim

Oggi, 8 luglio, è il giorno della presentazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan (QUI LE SUE PAROLE). Prima dell'inizio della conferenza stampa però è intervenuto anche Gerry Cardinale: "Buon pomeriggio a tutti. Questa è una giornata molto importante. Avete visto quante cose sono cambiate nell'ultimo mese, l'obiettivo era rivedere la nostra organizzazione. Per la prima volta da quando sono proprietario ci saranno molte novità".

E poi si passa alla presentazione del progetto: "Il primo punto è stato guardare al meglio sul ruolo dell'allenatore. Quando guardo all'élite del calcio vedo un rapporto incrociato tra allenatore, proprietà e management. Abbiamo fatto sei mesi di meeting concentrati in un mese, ho incontrato persone straordinarie. Vogliamo ricostruire, rivedere rafforzare questi rapporti. Il target è questo: vogliamo riportare il Milan al suo glorioso passato. Noi giochiamo per vincere. Questo deve essere il nostro stile: calcio offensivo, bello da vedere, un calcio eccitante. Vorrei creare questo. Dietro di me c'è tutto un team che sta lavorando a questo obiettivo. Abbiamo un team di grande profondità, è questa la parola giusta. Ho preso le mie migliori persone e le ho portate nella casa del Milan. Ora parola a Ruben".