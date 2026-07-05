Milan, Amorim atteso in Italia domani: i dettagli

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Rúben Amorim sbarcherà a Milano lunedì 6 luglio per il primo contatto con il mondo rossonero: inizia l'avventura per l'ex Manchester United

Il futuro del Milan è pronto a partire. Nella giornata di domani, lunedì 6 luglio, inizierà ufficialmente l'era di Rúben Amorim sulla panchina rossonera. l'allenatore portoghese è infatti atteso in città per il suo primo vero contatto con la nuova realtà. Saranno ore calde, utili per prendere confidenza con l'ambiente, incontrare la dirigenza e iniziare a porre le basi concrete del nuovo progetto tecnico del Diavolo.

IL RITORNO IN PANCHINA E GLI OBIETTIVI - Amorim, che ha firmato un contratto triennale, torna così a guidare un club dopo l'ultima complessa esperienza sulla panchina del Manchester United. Chiuso il capitolo con i Red Devils, l'allenatore lusitano si rimette in gioco a Milano con obiettivi chiari e ambiziosi: riportare i rossoneri a disputare stabilmente la UEFA Champions League e costruire un percorso di livello nella prossima edizione dell'Europa League.

Rúben Amorim inizierà dunque la sua avventura sulla panchina del Milan, con lunedì 6 luglio come data di inizio del suo viaggio in rossonero. Il club riparte dal portoghese, che inizierà a porre le basi per la sua esperienza già da domani.