Milan, si torna in ritiro: patto tra Allegri e la squadra verso il dentro o fuori con il Cagliari

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Il Milan torna in ritiro prima del decisivo match contro il Cagliari: decisione in sintonia con la squadra da parte di Massimiliano Allegri

Il Milan serra le fila in vista dell'appuntamento più importante della sua annata. A partire da venerdì, la formazione rossonera tornerà ufficialmente in ritiro: una mossa mirata per isolarsi, ritrovare compattezza e mantenere altissima la concentrazione in un momento che non ammette più alcun margine di errore.

PATTO DI FERRO TRA ALLEGRI E IL GRUPPO - Non si tratta di una misura punitiva imposta dall'alto, bensì di una decisione costruttiva e presa in totale sintonia. La scelta di ritrovarsi in anticipo nel centro sportivo, infatti, è stata pienamente condivisa tra Massimiliano Allegri e la squadra. Un segnale forte di maturità da parte dello spogliatoio, consapevole della necessità di fare curare ogni minimo dettaglioper preparare la decisiva gara contro il Cagliari nel migliore dei modi.

VISTA SUL CAGLIARI: IN PALIO LA CHAMPIONS LEAGUE - Nel mirino del Diavolo c'è l'attesissima e delicatissima sfida contro il Cagliari. Un match da dentro o fuori che vale il bilancio di un'intera stagione sportiva: contro la formazione sarda, i rossoneri si giocheranno l'accesso alla prossima edizione della Champions League all'ultima giornata di campionato. I recenti passi falsi che hanno complicato il cammino e riaperto pericolosamente i giochi per le posizioni di vertice: dopo la vittoria contro il Genoa, il Milan vuole blindare un posto tra le prime 4 e giocare l'Europa che conta nella prossima stagione.