Ufficiale Luka Modrić resta al Milan: il centrocampista ha rinnovato con i rossoneri

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Luka Modrić e il Milan continuano insieme: il centrocampista croato ha deciso di rinnovare il proprio contratto con i rossoneri per un'altra stagione

La storia tra Luka Modrić e il Milan continua. Il centrocampista croato vuole riportare il club rossonero in Champions League dopo l'ultima stagione, in quella che sarà verosimilmente l'ultima della sua carriera. Ora è arrivata l'ufficialità fino al 2027.

Il club rossonero, infatti, ha comunicato la decisione tramite i propri canali social. "Il futuro porta ancora il suo nome. La storia rossonera di Luka continua", scrive il Milan.

LE PAROLE DI LUKA MODRIC - "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto fin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito", ha dichiarato il Pallone D'Oro 2018 dopo la firma.

IL COMUNICATO DEI ROSSONERI - "AC Milan comunica che Luka Modrić ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027. Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14."