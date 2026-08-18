Napoli, Badiashile è atterrato in Italia | VIDEO
Il difensore francese è atterrato a Ciampino e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli di Massimiliano Allegri.
Benoît Badiashile è in Italia. Il difensore francese è atterrato all'aeroporto di Ciampino nella prima serata di martedì 18 agosto. Si tratta del primo passo dell'iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore del Napoli di Allegri. Di seguito le prime immagini dell'arrivo di Badiashile in Italia.
In arrivo dal Chelsea in un'operazione da 3 milioni di prestito oneroso più 27 di diritto di riscatto, Badiashile nell'ultima stagione in maglia Blues ha disputato 16 partite ufficiali tra tutte le competizioni.
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