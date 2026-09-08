Napoli, l'intervento di McTominay è perfettamente riuscito: il comunicato e i tempi di recupero
Come da calendario, Scotti McTominay si è sottoposto oggi a una procedura di correzione mediante ablazione (PFA) presso la clinica "Spire Manchester Hospital". Il tutto con l'obiettivo di risolvere la lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane, emersa in seguito alla partita contro il Como. Come comunica il club azzurro, l'operazione è perfettamente riuscita.
Ora, quindi, inizia un breve periodo di riposo lontano dai campi di gioco prima di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri e scendere nuovamente in campo per aiutare la squadra. Di seguito riportiamo il comunicato del club in cui sono riportate anche le tempistiche per il recupero.
IL COMUNICATO - Ecco il comunicato del Napoli: "Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti".