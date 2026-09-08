Ufficiale Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato

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Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio. Difensore classe 1999, arriva in biancoceleste da svincolato: il comunicato del club

Diogo Leite è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Un nuovo acquisto dagli svincolati, quindi, per il club allenato da Rino Gattuso attualmente in vetta alla classifica di Serie A grazie a tre vittorie nelle prime tre giornate (QUI il focus sulla partenza record). Come anticipato, dunque, adesso è arrivato anche il comunicato del club: il difensore classe 1999 ha firmato un contratto biennale con opzione per altre due stagioni.

Ex Union Berlino, Leite si era svincolato al 30 giugno 2026 a causa della normale scadenza del suo contratto. Dopo una sessione di mercato in attesa della migliore proposta, alla fine è arrivata la Lazio di Claudio Lotito che ha convinto il giocatore. Cresciuto nelel giovanili del Porto fin dall'under 17, dopo gli anni in prima squadra (51 presenze, 3 gol e 1 assist), Leite ha collezionato anche un'esperienza con il Braga prima di quella già citata in Germania. Ora, invece, una nuova avventura nella Capitale.

IL COMUNICATO - Riportiamo il comunicato della Lazio sull'ingaggio di Diogo Leite. "La S.S. Lazio ufficializza il tesseramento del calciatore Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite, svincolatosi dalla FC Union Berlin lo scorso 30/06/26. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive".