Napoli, riecco Neres: è tornato a Castel Volturno 85 giorni dopo l'infortunio

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Napoli, Neres è tornato a Castel Volturno per la prima volta in 85 giorni, dopo l'intervento alla caviglia: l'aggiornamento

Buone notizie in casa Napoli. Neres è rientrato 85 giorni dopo l’operazione alla caviglia. Dopo l'infortunio rimediato il 14 gennaio contro il Parma, ritorna dunque a Castel Volturno per completare la riatletizzazione che potrebbe riportarlo in campo nel finale di campionato. Nessuna fretta, però, visto che momentaneamente il Napoli nel reparto offensivo ha diverse soluzioni anche grazie agli ottimi risultati di Alisson nell'ultimo periodo.



Per quanto riguarda il resto dell'infermeria, invece, su Vergara e Di Lorenzo si aspettano buone notizie nelle prossime settimane. Rrahmani, infine, potrebbe tornare a restituire solidità già contro la Cremonese.