Panchina Fiorentina: nei prossimi giorni l'incontro con Vanoli. La prima scelta è continuare insieme

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Futuro Fiorentina: nei prossimi giorni andrà in scena l'incontro tra la società e Paolo Vanoli. La prima scelta è proseguire insieme

Dopo la vittoria in trasferta contro la Juventus, la Fiorentina inizia a pensare e programmare in vista della prossima stagione. La notizia, secondo quanto raccontato da Sky Sport, è che la prima scelta della società sia quella di proseguire insieme a Vanoli. In programma c'è un incontro con l'ex allenatore del Torino, che sarà utile per capire quanto i programmi coicideranno e se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme o meno.