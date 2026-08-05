PSG-Suzuki, la trattativa va avanti: resta viva l’ipotesi prestito alla Juventus
La trattativa tra il PSG e il Parma per Zion Suzuki prosegue. I contatti tra i due club sono in corso alla ricerca dell’intesa finale, ma il confronto procede con entrambe le parti al lavoro per trovare la soluzione definitiva per il portiere giapponese.
Resta inoltre da non escludere lo scenario emerso negli ultimi giorni: un possibile successivo prestito da parte del Paris Saint-Germain alla Juventus. Un’ipotesi che il club bianconero sta prendendo in considerazione e che potrebbe essere collegata anche alle evoluzioni sul futuro di Chevalier.
LO SCENARIO JUVENTUS - La Juventus osserva quindi con attenzione la situazione, consapevole che molto dipenderà dalle scelte del PSG sul proprio reparto portieri. L’eventuale arrivo di Suzuki a Parigi potrebbe infatti aprire scenari di mercato alternativi, con il prestito come possibile soluzione per permettere al classe 2002 di trovare continuità.