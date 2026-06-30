La Roma riparte dai suoi big: ora occhi puntati sul mercato
La Roma riparte dai suoi punti fermi. Il club ha infatti deciso di trattenere tutti i big della rosa, una scelta che soddisfa Gian Piero Gasperini e rappresenta un segnale importante anche nei confronti della tifoseria giallorossa.
Adesso, in casa Roma, l'attenzione si sposta sul mercato in entrata. Da domani (giovedì 1º luglio), infatti, inizierà una nuova fase della programmazione, con la proprietà chiamata a stanziare il budget da destinare ai nuovi acquisti.
Sarà proprio questo passaggio a chiarire quali risorse verranno messe a disposizione per rinforzare la squadra. Dopo aver scelto di non sacrificare nessuno dei giocatori più importanti, resta ora da capire quale margine ci sarà per intervenire sul mercato.
LE POSSIBILI SANZIONI DELLA UEFA - Rimane infine aperta anche la questione legata ai parametri economici. La mancata realizzazione di alcune cessioni porterà, infatti, a delle sanzioni da parte della UEFA, che saranno eventualmente definite nei prossimi mesi dopo la valutazione di tutti i parametri previsti.