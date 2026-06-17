La Roma sfora il settlement agreement: multa di 6 milioni. Stangata per l'OM

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Il CFCB punisce Roma e Marsiglia dopo le valutazioni dei club obbligati a rispettare obiettivi di ricavi calcistici nella stagione 2025/2026

La Prima Sezione dell'Organismo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha reso note le sanzioni alle squadre soggette a un accordo transattivo che le obbligava a rispettare specifici obiettivi di ricavi calcistici nella stagione 2025/2026. L'organismo ha spiegato che, nel condurre la propria valutazione, ha tenuto conto del crollo "significativo e inaspettato" dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali che ha colpito i club francesi nella passata stagione, e che continuerà a colpirli anche nella prossima.

La società che ha subito le penalizzazioni più pesanti è stata l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto reso noto dal CFCB, il club francese non ha raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo, poiché non ha rispettato la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/2026. Tenendo conto della violazione, la Prima Sezione del CFCB ha stabilito l'esclusione dalla prossima competizione per club UEFA alla quale si qualificherebbe nelle prossime 3 stagioni, a meno che il club non rispetti l'obiettivo relativo ai ricavi calcistici nella stagione 2026/2027. A ciò si aggiunge una restrizione alla possibilità di inscrivere nuovi giocatori nella Lista A nelle competizioni UEFA per la stagione 2026/2027 e una sanzione pecuniaria di 6 milioni di euro, ai quali se ne aggiungnno altri 2 per l'eccedenza dei costi della rosa.

LA ROMA - Oltre al Marsiglia, nel comunicato sono riportate anche le sanzioni alla Roma. I giallorossi hanno superato leggermente l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario conclusosi nel 2025. Per questo motivo, la squadra capitolina è stata multata di 2 milioni di euro. A ciò si aggiungono altri 4 milioni per aver riportato un rapporto dei costi della rosa superiori al 70% per l'anno solare 2025.

Come si legge nel comunicato, Milan e Inter hanno raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo di transazione, rispettando la regola sui ricavi calcistici nella stagione 2025/2026 /ossia i periodi di rendicontazione chiusi tra il 2023 e il 2025.