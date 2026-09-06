Roma, sostegno a D'Amico dopo la lite con Percassi
La Roma prende posizione dopo quanto accaduto al termine della sfida vinta per 2-1 contro l'Atalanta. Nel post-partita dell'Olimpico si è verificata una lite tra il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico e l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, con l'episodio che ha fatto seguito al successo della squadra di Gian Piero Gasperini.
La vicenda coinvolge due dirigenti che si conoscono bene, considerando il passato di D'Amico all'Atalanta, dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo prima del suo passaggio alla Roma. Il club giallorosso ha deciso di intervenire sulla situazione, prendendo posizione a tutela del proprio dirigente.
La Roma ha inoltre annunciato che sottoporrà quanto accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva, affinché l'episodio possa essere valutato nelle sedi opportune.
IL COMUNICATO DELLA ROMA - "AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni."